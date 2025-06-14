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В Тюмени пьяный мужчина гонялся за прохожими с топором

В Тюмени мужчина гонялся за прохожими с топором и попал на видео

В Тюмени нетрезвый мужчина выбежал на улицу с топором и гонялся за прохожими. Об этом сообщается в Telegram-канале «МегаТюмень».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Туристская и попал на видео. Нетрезвый мужчина бродил возле подъездов, размахивал топором и бросался на прохожих. Дебошира прогнал подросток, который заставил злоумышленника покинуть двор и детскую площадку.

Обратились ли местные жители в правоохранительные органы – неизвестно.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мужчина в трусах и с топором вломился в магазин в Подмосковье.

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