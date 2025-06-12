В Луганске состоялся первый Большой круг казачества ЛНР

В Луганске в День России состоялся первый Большой круг казачества ЛНР, в котором приняли участие все 13 зарегистрированных казачьих обществ республики, сообщается в Telegram-канале «Всероссийское казачье общество».

Сначала духовник Всевеликого войска Донского, настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора протоиерей Георгий Сморкалов прочитал молитву.

Затем атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов огласил приветственный адрес от помощника президента Российской Федерации, председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова.

«Важно, что сегодня в этом зале собрались казаки, своим мужеством и героизмом доказавшие верность Отечеству. Низкий поклон воинам и вечная память всем тем, кто ценой своей жизни приближал возвращение на Родину», — говорилось в обращении Миронова.

На первом Большом круге казачества ЛНР приняли резолюцию казаков республики.

Также казаки предложили создать Луганский казачий округ в составе Всевеликого войска Донского. Ответственным за координацию работы по созданию округа избрали Героя ЛНР Владимира Полуполтинных.