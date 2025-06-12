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В Ижевске мужчина упал с моноколеса на забор и проткнул себе грудь

В Удмуртии спасли мужчину, получившего тяжелую травму при падении с моноколеса
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БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»/VK

Медики первой республиканской клинической больницы Удмуртии спасли пациента с тяжелой травмой грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

44-летний ижевчанин поступил в приемное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии с открытой травмой грудной клетки. Мужчина упал с моноколеса, напоролся на острые прутья забора, и получил проникающее ранение груди с выпадением внутренних органов. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

«Хирурги Андрей Субботин и Глеб Маренков провели сложную операцию по устранению жизнеугрожающих повреждений. Они выполнили первичную обработку ран, восстановили целостность грудной клетки и стабилизировали работу внутренних органов», — рассказали в больнице.

После операции пациент был переведен в отделение реанимации, медики продолжают наблюдать за состоянием пострадавшего.

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