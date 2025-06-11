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В «Афише» рассказали о способах роста посещения кинотеатров

«Афиша» поможет росту продаж в кинотеатральном бизнесе
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АВКшоу

С 9 по 12 июня 2025 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел закрытый профессиональный съезд для владельцев и топ-менеджеров кинотеатров России АВКшоу «Синемаскоп». «Афиша» стала генеральным партнером мероприятия, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках деловой программы съезда и.о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров рассказал о роли компании в развитии российского кинотеатрального бизнеса. По его словам, сегодня «Афиша» является одним из ключевых маркетплейсов в области культуры и досуга в стране.

«Мы стремимся не только сохранить интерес к кино, но и развивать инструменты покупки и лояльности, чтобы кинотеатры повышали частоту посещений, а зрители получали комфорт и выгоду», – отметил Евгений Сидоров.

Топ-менеджер «Афиши» добавил, что сервисы компании уже интегрированы в онлайн-кинотеатр Okko и приложение Сбербанк Онлайн: в разделе «Для жизни» пользователи могут приобретать билеты в кино напрямую. Решение позволяет работать над увеличением продаж за счет удобства и доступности.

Также с апреля 2025 года на «Афише» доступна покупка билетов в кино за бонусы «Спасибо». В ближайших планах компании – введение кешбэка на кино в рамках интеграции с программой лояльности «СберСпасибо».

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