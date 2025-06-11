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Россиянка поела стейк и немытые фрукты и оказалась в больнице с менингитом

SHOT: россиянка поела стейк и фрукты и попала в больницу с менингитом
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россиянка попала в больницу с менингитом после того, как поела стейк и немытые фрукты. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, болезнь поначалу проявлялась сильной слабостью, головными болями и головокружениями. Девушка не отнеслась к симптомам со всей серьезностью и забила тревогу, только когда температура поднялась до 39,5 градуса, а также начались гипоксия и рвота.

Девушка вызывала скорую, которая доставила ее в больницу. Медики диагностировали пациентке менингит, вызванный бактериями Listeria. По мнению специалистов, заразиться ими она могла, поев плохо помытые фрукты или сырое мясо. Девушка призналась, что время от времени ела мясо слабой прожарки, а также несколько раз употребляла немытые фрукты. Эти бактерии могут поражать центральную нервную систему и вызывать не только менингит, но и энцефалит.

Ранее в Татарстане врачи спасли младенца с тяжелыми осложнениями менингита.

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