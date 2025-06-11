Москвич исковеркал фамилию соседки в чате и попал под суд

В Москве мужчину обязали выплатить компенсацию за искажение фамилии Дэрма в чате

В Москве перед судом предстал мужчина, который исказил фамилию соседки в чате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Москвич состоял в беседе местного садоводческого товарищества и во время разговора исковеркал фамилию Дэрма С.И. Женщина обратилась в прокуратуру и потребовала привлечь соседа к ответственности.

По словам самого фигуранта процесса, он не намеренно оскорбил женщину. Причиной стало автозамена (Т9), которая самостоятельно исправила слово. Какие именно изменения были внесены, не уточняется. Тем не менее москвич признал вину.

Суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.

До этого в Республике Коми судили россиянина, который обругал дочь в переписке в социальной сети и не извинился. Женщина сочла его слова оскорбительными и обратилась в суд.

С мужчины взыскали компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Обжаловал ли мужчина решение, не сообщается.

Ранее жительницу Кургана обязали заплатить штраф за оскорбление учителя в чате.