На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог дала советы, которые помогут укрепить самооценку

Психолог Кремлева: для укрепления самооценки важно не сравнивать себя с другими
close
Shutterstock

Отказ от сравнивания себя с другими поможет справиться с низкой самооценкой . Об этом kp.ru рассказала клинический психолог, гипнотерапевт и арт-терапевт Софья Кремлева.

«Повышение самооценки начинается с исследования и изменения убеждений о себе и своих возможностях. Попробуйте замечать свои успехи, даже небольшие, даже, как вам кажется, незначительные. Проведите ревизию своих навыков, талантов, компетенций и достижений. Научитесь искренне благодарить себя за приложенные усилия, а не только за результаты», — отметила эксперт.

По ее словам, важно также уметь ставить реалистичные цели и стараться сравнивать себя с самим собой в прошлом, чтобы замечать прогресс. Психолог уточнила, что в рамках такого подхода человек со временем будет укреплять уверенность и ощущение собственной ценности. За поддержкой Кремлева посоветовала обращаться к близким или профессиональным специалистам.

Клинический директор психологической платформы Alter, клинический психолог Анастасия Черткова до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне обращаются к психологам, чтобы повысить самооценку и уверенность в себе.

Ранее родителям посоветовали перестать хвалить детей за все подряд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами