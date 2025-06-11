Психолог дала советы, которые помогут укрепить самооценку

Отказ от сравнивания себя с другими поможет справиться с низкой самооценкой . Об этом kp.ru рассказала клинический психолог, гипнотерапевт и арт-терапевт Софья Кремлева.

«Повышение самооценки начинается с исследования и изменения убеждений о себе и своих возможностях. Попробуйте замечать свои успехи, даже небольшие, даже, как вам кажется, незначительные. Проведите ревизию своих навыков, талантов, компетенций и достижений. Научитесь искренне благодарить себя за приложенные усилия, а не только за результаты», — отметила эксперт.

По ее словам, важно также уметь ставить реалистичные цели и стараться сравнивать себя с самим собой в прошлом, чтобы замечать прогресс. Психолог уточнила, что в рамках такого подхода человек со временем будет укреплять уверенность и ощущение собственной ценности. За поддержкой Кремлева посоветовала обращаться к близким или профессиональным специалистам.

Клинический директор психологической платформы Alter, клинический психолог Анастасия Черткова до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне обращаются к психологам, чтобы повысить самооценку и уверенность в себе.

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