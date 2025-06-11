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Принявшую роды в метро ординатора зачислят в аспирантуру как целевика

Ординатора, принявшую роды в метро Москвы, зачислят в аспирантуру как целевика
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Кадр из видео, опубликованного министром здравоохранения Московской области Максимом Забелиным

Студентка-ординатор, которая помогла принять роды у женщины прямо в московском метро, будет зачислена в аспирантуру по целевому договору. Об этом говорится в ответе министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия ГусеваСправедливая Россия — За правду»), сообщает РИА Новости.

30 апреля на станции «Чистые пруды» столичного метрополитена у женщины начались роды. Ей на помощь пришла проезжавшая мимо девушка, оказавшаяся ординатором и будущим врачом — акушером-гинекологом.

14 мая Дмитрий Гусев встретился и наградил студентку, вручив ей благодарственное письмо от Государственной думы. Тогда же политик сообщил, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с инициативой подарить новорожденному, его маме и студентке-ординатору бесплатный пожизненный проезд в московском метро.

16 мая Гусев направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением о переводе девушки-ординатора на обучение за счет бюджета.

Ранее женщина родила на обочине после отказа принять ее в больнице.

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