На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фестиваль «Блогеры России» пройдет в четырех городах

Фестиваль «Блогеры России» состоится 12 июня
close
Shutterstock

Ежегодный молодежный фестиваль «Блогеры России» состоится 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми, сообщили организаторы мероприятия.

В этом году хедлайнерами мероприятия выступят популярные блогеры и артисты, включая Ольгу Бузову, INSTASAMKA, Валю Карнавал и Дилару.

В Москве активности пройдут на «Ходынском поле». Среди приглашенных звездных участников — INSTASAMKA, Татьяна Куртукова, BEARWOLF, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, RAVILOVA и блогер ВАША МАРУСЯ.

В Санкт-Петербурге на сцене Приморского парка Победы выступит Валя Карнавал. Также на площадке пройдут выступления группы Wildways, Миланы Хаметовой, Rakhim и других артистов.

В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО имени В.В. Маяковского выступят ANDRO, Дилара и Nansi & Sidorov. Гости смогут встретиться с Аней Pokrov, Германом Гласом и Пашей Дворецким в лектории.

В Перми фестиваль совпадет с празднованием Дня города на Городской эспланаде. Хедлайнером программы станет Ольга Бузова, также выступят RASA и Gazan.

Кроме того, в городах проведения гостей ждут тематические мастер-классы, автограф-сессии, флешмобы и конкурсы. Завершится фестиваль масштабным флешмобом «Воздушная красота», посвященным Дню России. Участники создадут триколор из 30 тыс. белых, синих и красных ленточек, который поднимут в небо.

Как уточнили организаторы, фестиваль «Блогеры России» за 8 лет объединил успешных российских инфлюенсеров и начинающих блогеров, стал центром притяжения для людей разных возрастов и одним из крупнейших культурных событий в жизни страны.

«С каждым годом аудитория фестиваля только растет, а мы, в свою очередь, стараемся расширять его географию, наполнять событие самыми яркими выступлениями, мастер-классами, флешмобами, и встречами. В 2025 году в программу мероприятия будут добавлены новые интерактивы, а у гостей фестиваля появится еще больше возможностей для взаимодействия с любимыми блогерами и артистами», — уточнили они.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами