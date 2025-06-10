Фестиваль «Блогеры России» пройдет в четырех городах

Ежегодный молодежный фестиваль «Блогеры России» состоится 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми, сообщили организаторы мероприятия.

В этом году хедлайнерами мероприятия выступят популярные блогеры и артисты, включая Ольгу Бузову, INSTASAMKA, Валю Карнавал и Дилару.

В Москве активности пройдут на «Ходынском поле». Среди приглашенных звездных участников — INSTASAMKA, Татьяна Куртукова, BEARWOLF, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, RAVILOVA и блогер ВАША МАРУСЯ.

В Санкт-Петербурге на сцене Приморского парка Победы выступит Валя Карнавал. Также на площадке пройдут выступления группы Wildways, Миланы Хаметовой, Rakhim и других артистов.

В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО имени В.В. Маяковского выступят ANDRO, Дилара и Nansi & Sidorov. Гости смогут встретиться с Аней Pokrov, Германом Гласом и Пашей Дворецким в лектории.

В Перми фестиваль совпадет с празднованием Дня города на Городской эспланаде. Хедлайнером программы станет Ольга Бузова, также выступят RASA и Gazan.

Кроме того, в городах проведения гостей ждут тематические мастер-классы, автограф-сессии, флешмобы и конкурсы. Завершится фестиваль масштабным флешмобом «Воздушная красота», посвященным Дню России. Участники создадут триколор из 30 тыс. белых, синих и красных ленточек, который поднимут в небо.

Как уточнили организаторы, фестиваль «Блогеры России» за 8 лет объединил успешных российских инфлюенсеров и начинающих блогеров, стал центром притяжения для людей разных возрастов и одним из крупнейших культурных событий в жизни страны.

«С каждым годом аудитория фестиваля только растет, а мы, в свою очередь, стараемся расширять его географию, наполнять событие самыми яркими выступлениями, мастер-классами, флешмобами, и встречами. В 2025 году в программу мероприятия будут добавлены новые интерактивы, а у гостей фестиваля появится еще больше возможностей для взаимодействия с любимыми блогерами и артистами», — уточнили они.