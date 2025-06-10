Цивилизационный код России назвали особым

Россия, находясь на стыке Запада и Востока, выработала особый цивилизационный код. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по теме «Цивилизация – «Россия»: традиции как основа будущего» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, этот код органично сочетает в себе традиционные ценности, коллективистское мировоззрение и уважение к культурному многообразию населяющих огромную территорию народов.

На мероприятии ведущие историки и философы страны дискутировали о ценностных основах нашей цивилизации, культурном коде и о том, какую роль в прошлом, настоящем и будущем России занимают традиции.

«Для России традиция – это вневременное понятие, это наша великая история, наше славное настоящее, и то, что формирует наше будущее – хранимые и передаваемые новому поколению ценности», – отметил Данилин.

По его мнению, в период глобальных перемен российская цивилизационная модель становится особенно востребованной.

«Она показывает миру важность сохранения суверенитета, традиций и национальной идентичности, оставаясь примером устойчивости перед лицом современных вызовов», — добавил он.

Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» им. Ивана Ильина Александр Дугин подчеркнул, что традиция – это не механическое повторение прошлого, а его критическое переосмысление.

«Сегодня традиция как никогда зависит от наших решений. Как мы сейчас определим ядро нашей идентичности, таким и будет будущее и прошлое. Нам необходимо формирование некоего канона нашей исторической и социальной идентичности. Исторический канон, гуманитарный канон – все вместе составляют тот момент традиции, то прочтение, которое позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства в следующем поколении», – сказал он.

Проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин отметил важность роли образования в сохранении и формировании традиций.

«Задача современного образования состоит как в передаче и сохранении традиций, так и в формировании новых, которые будут переданы следующему поколению. И главное – научить новое поколение отличать реальное от искаженного», – подчеркнул он.