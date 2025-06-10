На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Некоторые россияне смогут попасть на «Пикник Афиши» бесплатно

«Афиша» проведет интерактивный квест в Москве
close
Пресс-служба компании «Афиша»

Компания «Афиша» проведет интерактивный квест по всей Москве 14 и 15 июня 2025 года, в рамках которого команда затегает места в городе фирменными стикерами, сообщает пресс-служба компании.

В Telegram-канале фестиваля «Пикник Афиши» @picnic_afishy будут публиковаться подсказки к тегам. Каждый найденный тег даст возможность бесплатно получить 2 билета на фестиваль.

Старт квеста объявит рэпер Mnogoznal. Накануне он предложит своим подписчикам найти по координатам эксклюзивный стикер с билетами.

Напомним, «Пикник Афиши» пройдет 21 июня в московском парке «Коломенское» и 9 августа на петербургском Елагином острове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами