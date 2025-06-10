Некоторые россияне смогут попасть на «Пикник Афиши» бесплатно

Компания «Афиша» проведет интерактивный квест по всей Москве 14 и 15 июня 2025 года, в рамках которого команда затегает места в городе фирменными стикерами, сообщает пресс-служба компании.

В Telegram-канале фестиваля «Пикник Афиши» @picnic_afishy будут публиковаться подсказки к тегам. Каждый найденный тег даст возможность бесплатно получить 2 билета на фестиваль.

Старт квеста объявит рэпер Mnogoznal. Накануне он предложит своим подписчикам найти по координатам эксклюзивный стикер с билетами.

Напомним, «Пикник Афиши» пройдет 21 июня в московском парке «Коломенское» и 9 августа на петербургском Елагином острове.