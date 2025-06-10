На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Подмосковья напомнили о школах сахарного диабета

Более 17 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье
close
Depositphotos

Более 17 тыс. жителей Московской области прошли обучение в региональных школах для пациентов с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, сахарный диабет требует постоянного контроля.

«Чтобы помочь пациентам научиться жить с таким заболеванием, в Подмосковье работают 122 школы сахарного диабета», — рассказал он.

На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови, отмечается в сообщении.

Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом сахарный диабет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами