Жителям Подмосковья напомнили о школах сахарного диабета

Более 17 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

Более 17 тыс. жителей Московской области прошли обучение в региональных школах для пациентов с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, сахарный диабет требует постоянного контроля.

«Чтобы помочь пациентам научиться жить с таким заболеванием, в Подмосковье работают 122 школы сахарного диабета», — рассказал он.

На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови, отмечается в сообщении.

Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом сахарный диабет.