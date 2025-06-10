Восемь человек погибли при стрельбе в австрийской школе

Бургомистр Граца заявила о гибели восьмерых человек после стрельбы в школе

В австрийском Граце после стрельбы в местной школе погибли семеро детей и один взрослый. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, власти пока сообщают о восьмерых погибших. В больницы доставлены 28 раненых, состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, у некоторых ранения в голову.

На месте находятся более сотни медиков, еще 65 машин скорой помощи едут на место стрельбы в школу. По словам бургомистра Граца Эльке Кар, с выжившими работают психологи.

Преступник открыл огонь в двух учебных классах примерно в 10 часов утра по местному времени. Тело подозреваемого обнаружили в одном из туалетов. По предварительной информации местных властей, стрелок был учеником школы и считал себя жертвой издевательств. Пока не ясно, действовал ли он в одиночку.

Ранее появились кадры из школы в Граце, где неизвестный устроил стрельбу.