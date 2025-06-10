Мужчина месяц ничего не делал на работе и был спасен нейросетью от увольнения

В Индии программист месяц ничего не делал на работе и спасся от увольнения с помощью нейросети, которая написала за него код. Об этом сообщает Indiatimes.

Об успешном обмане айтишник из Индии рассказал в социальных сетях. Мужчина несколько недель не мог найти мотивацию для работы и отлынивал от полученного от руководства задания из-за выгорания и морального истощения.

Работодатель, уставший выслушивать отговорки, потребовал немедленного отчета в виде презентации готового кода, который работник якобы писал почти месяц. Молодой человек попытался сам выполнить работу, но не смог справиться, потому что не знал необходимого языка программирования.

За шесть часов до сдачи проекта он решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта. ИИ смог сгенерировать четыре тысячи строк кода, который мужчина и представил на презентации руководству, нареканий его работа не вызвала.

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