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Организаторы «Пикника Афиши» раскрыли подробности фестиваля

Участники шоукейса «Заря» выступят на «Пикнике Афиши»
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Пресс-служба «Афиши»

На сценах «Пикника Афиши», который пройдет 21 июня в московском парке «Коломенское» и 9 августа на территории Елагина острова в Санкт-Петербурге, выступят участники шоукейса «Заря» от «Афиши Daily», сообщает пресс-служба фестиваля.

На главной сцене гости фестиваля смогут послушать песни групп «Руки Вверх!», Uma2rman, Моя Мишель и других. На сцене «Урбан» выступят Петар Мартич, Gone.Fludd, Лиза Громова и другие.

На третьей сцене состоится шоукейс «Заря». На сцену выйдут артисты, являющиеся перспективными по мнению команды «Афиша Daily», среди которых группа «Внимание брусника!», исполнительница nttrl, Janea и другие.

На фестивале гостей ждут различные активности, среди которых граффити-баттл, ментальная карта города, йога, головоломки, турниры по мини-гольфу и пинг-понгу и другие.

Также на фестивале будут работать более 40 кафе и ресторанов, большой маркет локальных брендов и детская зона.

Специально для фестиваля портал «Рамблер» создал специальный ИИ-гид, который в формате чат-бота ответит на вопросы гостей фестиваля.

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