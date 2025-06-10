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В Иркутске сбитый мужчина прокатился на крыше автомобиля и попал на видео

В Иркутске после столкновения мужчину подкинуло на крышу движущейся машины

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах аварии с участием пешехода. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Декабрьских событий. На кадрах с места инцидента заметно, как 29-летний мужчина бежит к дороге с оживленным движением. Когда он выходит на проезжую часть, машина сбивает его, и пешеход оказывается на крыше автомобиля. Так он проехал несколько метров.

Как рассказали в полиции, мужчина пытался сбежать от преследователя.

«Это же подтвердила видеозапись, выявленная в ходе мониторинга сети Интернет», – сообщается в публикации.

Известно, что пострадавший живет в Ангарске. Мужчина не получил серьезных травм. После аварии специалисты оказали ему помощь и отпустили домой.

На данный момент полицейские проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Сотрудникам МВД также предстоит установить личность человека, который бежал за жителем Ангарска.

Ранее в Петербурге девушка с бутылкой проехалась по Невскому на крыше авто и попала на видео.

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