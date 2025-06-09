Более 73 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

С момента запуска на участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались более 73 тыс. человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В прошлом году участие в конкурсе приняли 600 тыс. человек. Он подчеркнул, что проект выходит за рамки обычного соревнования.

«Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь», — сказал Кириенко.

По итогам прошлого сезона призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 семей приобрели квартиры, четыре — дома, пять — большие земельные участки, а восемь оплатили первоначальные взносы на покупку жилья или закрыли ипотеку. Финалисты также совершили семейное путешествие.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин рассказал о нововведениях текущего сезона, который посвящен культурному коду России.

«Удивительно и уникально, что в России вместе и дружно живут более 190 народов, которые находят совместные занятия и увлечения, имеют общие ценности, несмотря на то что есть различия во внешности, укладе жизни, привычках. На этом основан наш конкурс «Это у нас семейное», — сказал он.

По его словам, дистанционный этап включает два направления: достижения и задания. Участникам предложат создать семейный музей, написать книгу о предках к 80-летию Победы, а также приготовить фирменное блюдо в рамках кулинарного задания.

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах России. В проекте участвуют представители 23 стран, включая Абхазию, Казахстан, Беларусь, Индию, Ирландию и Киргизию. Заявочная кампания завершится 14 сентября.