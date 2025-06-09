На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Афиша Рестораны» и компания Ryatico открыли секретный бар на Gastreet

Посетители фестиваля Gastreet в Москве могли посетить секретный спикизи-бар
close
Пресс-служба «Афиши»

На десятом международном гастрономическом фестивале Gastreet International Restaurant Show представили секретный спикизи-бар. Проект реализовали команда «Афиша Рестораны» и компания Ryatico, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие проходило со 2 по 7 июня в Москве. Secret bar был расположен в двух номерах отеля Panorama, изолированных от основного потока посетителей. В поп-ап-формате организаторы совместили японский минимализм с диджей-сетами и аутентичной музыкой.

В меню входили азиатские коктейли, закуски и утренний рассол. Для посетителей выступали спикер Gastreet, владелец и бренд-шеф саке-бара Takadaya Кадзухико Кидзима, а также Роман Визе из Good Carma Group, который стал саке-сомелье. Посетители могли участвовать в японских детских играх и получать призы.

Посетители фестиваля могли выиграть специальные фишки в «аппарате-хваталке» на территории зоны Сбера на главной площади фестиваля. В баре их можно было обменять на бесплатные коктейли и мерч «Афиши Рестораны».

Напомним, Gastreet International Restaurant Show — ежегодное международное событие в сфере horeca, которое собирает владельцев ресторанов, шеф-поваров, отельеров, виноделов, сомелье и других профессионалов индустрии. Участники мероприятия обмениваются опытом и знакомятся с новыми тенденциями рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами