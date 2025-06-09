«Афиша Рестораны» и компания Ryatico открыли секретный бар на Gastreet

На десятом международном гастрономическом фестивале Gastreet International Restaurant Show представили секретный спикизи-бар. Проект реализовали команда «Афиша Рестораны» и компания Ryatico, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие проходило со 2 по 7 июня в Москве. Secret bar был расположен в двух номерах отеля Panorama, изолированных от основного потока посетителей. В поп-ап-формате организаторы совместили японский минимализм с диджей-сетами и аутентичной музыкой.

В меню входили азиатские коктейли, закуски и утренний рассол. Для посетителей выступали спикер Gastreet, владелец и бренд-шеф саке-бара Takadaya Кадзухико Кидзима, а также Роман Визе из Good Carma Group, который стал саке-сомелье. Посетители могли участвовать в японских детских играх и получать призы.

Посетители фестиваля могли выиграть специальные фишки в «аппарате-хваталке» на территории зоны Сбера на главной площади фестиваля. В баре их можно было обменять на бесплатные коктейли и мерч «Афиши Рестораны».

Напомним, Gastreet International Restaurant Show — ежегодное международное событие в сфере horeca, которое собирает владельцев ресторанов, шеф-поваров, отельеров, виноделов, сомелье и других профессионалов индустрии. Участники мероприятия обмениваются опытом и знакомятся с новыми тенденциями рынка.