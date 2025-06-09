Т2 проведет конкурсы с подарками на «Пикнике Афиши»

Оператор мобильной связи Т2 организует «маджентовое покрытие» на фестивале «Пикник Афиши», сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Гости фестиваля благодаря «маджентовому покрытию» получат не только доступ к качественной связи, но и смогут получить подарки за участие в конкурсах оператора.

Также на территории парков, в которых будет проходить «Пикник Афиши», оператор организует двухэтажную бренд-зону и интерактивные арт-объекты.

Главным символом Т2 на фестивале станет большая инсталляция шкалы сигнала сотовой связи.

Напомним, в 2025 году Т2 стал титульным партнером фестиваля «Пикник Афиши», который пройдет 21 июня в Москве и 9 августа в Санкт-Петербурге.