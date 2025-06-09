На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Т2 проведет конкурсы с подарками на «Пикнике Афиши»

Т2 организует «маджентовое покрытие» на «Пикнике Афиши»
close
Пресс-служба компании «Афиша»

Оператор мобильной связи Т2 организует «маджентовое покрытие» на фестивале «Пикник Афиши», сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Гости фестиваля благодаря «маджентовому покрытию» получат не только доступ к качественной связи, но и смогут получить подарки за участие в конкурсах оператора.

Также на территории парков, в которых будет проходить «Пикник Афиши», оператор организует двухэтажную бренд-зону и интерактивные арт-объекты.

Главным символом Т2 на фестивале станет большая инсталляция шкалы сигнала сотовой связи.

Напомним, в 2025 году Т2 стал титульным партнером фестиваля «Пикник Афиши», который пройдет 21 июня в Москве и 9 августа в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами