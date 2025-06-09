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В России стартовал конкурс по ИИ от Сбера для детей и молодежи

Александр Ведяхин: AI Challenge – больше чем просто конкурс
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Пресс-служба Сбера

В России стартовал международный конкурс по искусственному интеллекту от Сбера для детей и молодежи AI Challenge, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, AI Challenge – гораздо больше чем просто конкурс.

«Это точка сбора для нового поколения технологических лидеров, которые уже завтра будут определять будущее искусственного интеллекта в России и мире», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что с каждым годом уровень подготовки участников растет, а решаемые ими задачи становятся серьезнее.

«Уверен, что многие из сегодняшних участников войдут в число специалистов, разрабатывающих прорывные технологии на благо своей страны и мира. Их успехи — это инвестиция в наше совместное успешное технологическое будущее», — отметил Ведяхин.

В этом году принять участие в конкурсе смогут не только школьники, то и студенты до 25 лет, обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Участники будут разбиты на 3 категории: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты».

Квалификация продлится с 1 июня до 22 сентября, основной этап – с 26 июня по 22 сентября, полуфинал с 7 по 20 октября, а финал – с 27 октября по 10 ноября.

Награждение по итогам соревнований состоится на международной конференции Artificial Intelligence Journey в Москве. Призовой фонд — 15,6 млн рублей. Победители AI Challenge смогут пройти уникальную образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2026 году.

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