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Ночные хакеры атаковали сотни компаний в России

«Лаборатория Касперского»: российские фирмы стали целью ночных хакеров
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Сотни российских компаний и организаций подверглись ночным кибератакам, сообщает ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского». По данным экспертов, атаки начались в декабре 2024 года и продолжаются до настоящего времени.

За операциями стоит международная хакерская группировка Librarian Ghouls, известная атаками на предприятия и технические вузы в России. Злоумышленники активны преимущественно с 01:00 до 05:00 по местному времени. В этот период они пытаются проникнуть в корпоративные сети и установить шпионское программное обеспечение.

Атаки начинаются с рассылки фишинговых сообщений, содержащих архивы с вредоносным кодом. После открытия вложения на компьютер жертвы устанавливается программа, позволяющая удаленно управлять системой. В дальнейшем хакеры маскируют свою активность и запускают скрытую установку криптодобывающего ПО.

По данным специалистов, криптомайнер активируется и работает пока система не будет перезагружена встроенным планировщиком задач. За это время злоумышленники успевают получить доступ к конфиденциальной информации, включая ключи шифрования цифровых активов. После сбора данных вредоносное ПО удаляет следы своего присутствия, оставляя только работающий майнер.

Ранее хакеры массово атаковали видеорегистраторы россиян.

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