Названы российские вузы, которые больше всех ориентированы на практику

Как понять, действительно ли университет готовит студентов к работе, а не только к экзаменам? Карьерная платформа Changellenge >> подвела итоги сезона кейс-чемпионатов 2024/2025 и опубликовала рейтинг вузов по уровню практико-ориентированности. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исследование основано на результатах четырех чемпионатов: Changellenge >> Cup Russia, Changellenge >> Hack&Change, Changellenge >> Cup Moscow и Changellenge >> Cup IT. Главным критерием оценки стала не формальная успеваемость, а практические результаты: сколько студентов приняли участие, как успешно прошли отборочные этапы, дошли до финалов и, в конечном итоге, стали победителями.

Московский кампус НИУ ВШЭ стал безоговорочным лидером рейтинга. Студенты этого вуза продемонстрировали не только массовое вовлечение, но и выдающиеся результаты: на них приходится 18% всех заявок и 29% побед в кейс-чемпионатах Changellenge >>. Всего за год в проектах поучаствовали 836 представителей ВШЭ, 90 вышли в финал, а 14 завоевали призовые места.

Второе место в рейтинге занял Финансовый университет при правительстве РФ: вуз в чемпионатах представили 489 студентов, шесть из них заняли призовые места. Замкнул тройку лидеров Университет ИТМО — несмотря на относительно небольшое число участников (146 студентов), он показал самый высокий процент победителей: каждый пятый студент оказался в числе сильнейших. На четвертом и пятом месте топа расположились МГУ (204 студента, 6 финалистов) и СПбГУ (161 студент, 4 финалиста) соответственно.

Внимание исследователи уделили не только количественным показателям, но и эффективности подготовки — то есть соотношению полученных баллов к числу участников. Этот рейтинг возглавил уже петербургский кампус ВШЭ. Из 83 участников семь студентов вышли в финал, а четверо стали победителями. Высокую эффективность также показали ИТМО и московская Вышка. А замыкают топ-5 Финансовый университет и МИФИ (71 студент, три призера и один победитель). Таким образом, лидеры общего рейтинга подтверждают не только активность и вовлеченность студентов, но и качество их подготовки.

Высокие результаты эффективности участия показали также студенты МФТИ и ОмГТУ, среди которых были призеры и победители кейс-чемпионатов, но поскольку общее число участников кейс-чемпионатов за год было меньше 45 человек, эти вузы не попали в итоговый рейтинг.

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«Наш рейтинг максимально объективно характеризует качество обучения в вузах с точки зрения карьерных возможностей и практических навыков студентов и выпускников вузов. Судьи кейс-чемпионатов — представители крупнейших российских и международных компаний. В рамках таких чемпионатов они вживую определяют, насколько студенты готовы решать реальные бизнес-задачи. Мы получили рейтинг, который оценивает качество обучения со стороны ключевых работодателей», — Андрей Алясов, CEO и основатель Changellenge >>.

Пока лидерство в рейтинге по-прежнему удерживают московские и петербургские учебные заведения — здесь студенты уже много лет с первого курса активно вовлечены в карьерные мероприятия. Участие в кейс-чемпионатах для них — привычная часть учебного трека.

Однако с каждым годом растет участие студентов из регионов: в сезоне-2024/2025 более половины всех заявок поступили из нестоличных университетов. Среди них лучший результат показал Уральский федеральный университет. УрФУ занял 15-е место в общем рейтинге и 7-е — по эффективности, обогнав многие вузы Москвы и Петербурга. Это сигнализирует о растущем спросе на практико-ориентированное образование по всей стране.

Ранее выяснилось, что большинство российских вузов утратили позиции в мировом рейтинге.