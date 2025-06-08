На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница хотела прокачать персонажа в онлайн-игре и оставила мать без денег

В Томской области девочка перевела мошенникам 100 тысяч рублей с карты матери
close
Depositphotos

В Северске 10-летняя девочка пыталась повысить уровень героя в популярной онлайн-игре и перевела мошенникам деньги с карты матери. Об этом сообщает УМВД Томской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что мошенники обманули ее 10-летнюю дочь. Выяснилось, что девочка часто брала телефон матери, чтобы поиграть.

В один из дней ребенок увидел в сети рекламу с обещаниями бесплатно прокачать уровень игрового героя. Несовершеннолетняя перешла по ссылке и попала в закрытый чат, незамедлительно ей поступил звонок в мессенджере.

Чтобы получить награду, мошенники убедили ребенка зайти в банковское приложение и совершить несколько переводов со счета матери. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей.

До этого в Петербурге школьница впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли у ее родителей наличные и драгоценности из сейфа. Общий ущерб составил 6,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее российский подросток помог мошенникам похитить у родителей 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами