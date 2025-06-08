Школьница хотела прокачать персонажа в онлайн-игре и оставила мать без денег

В Томской области девочка перевела мошенникам 100 тысяч рублей с карты матери

В Северске 10-летняя девочка пыталась повысить уровень героя в популярной онлайн-игре и перевела мошенникам деньги с карты матери. Об этом сообщает УМВД Томской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что мошенники обманули ее 10-летнюю дочь. Выяснилось, что девочка часто брала телефон матери, чтобы поиграть.

В один из дней ребенок увидел в сети рекламу с обещаниями бесплатно прокачать уровень игрового героя. Несовершеннолетняя перешла по ссылке и попала в закрытый чат, незамедлительно ей поступил звонок в мессенджере.

Чтобы получить награду, мошенники убедили ребенка зайти в банковское приложение и совершить несколько переводов со счета матери. Общий ущерб составил 100 тысяч рублей.

До этого в Петербурге школьница впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли у ее родителей наличные и драгоценности из сейфа. Общий ущерб составил 6,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее российский подросток помог мошенникам похитить у родителей 3 млн рублей.