В Эрмитаже не будут угощать своих котов в честь Дня петербургских котов из-за диеты

В Эрмитаже заявили, что их коты хотят побыть в тишине в День Петербургских котов

В День петербургских котов питомцы Эрмитажа получат «дополнительную порцию комплиментов и обнимашек», но угощений не будет — из-за диеты. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева.

«8 июня отмечается Всемирный день петербургских котов и кошек. Традиционно празднуем на Конногвардейском бульваре (на день его переименовываем в КОТОгвардейский), а дресс-код мероприятия — полосатый. Ведь «Митьки» стояли у истоков празднования, а с появлением Республики кошек (котокафе. — прим. «Газеты.Ru»), которая пристраивает котов Эрмитажа, праздник стал ежегодным и масштабным. Сейчас он даже включен в общегородские празднования. У эрмитажных котов череда праздников: недавно был День эрмитажных котов, теперь Петербургских. Особого угощения мы котикам не предлагаем, у многих из них диета — нельзя нарушать. Но вот дополнительную порцию обнимашек, комплиментов и внимания они получат точно. Ведь доброе слова даже котикам особенно приятны», — сказала она.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что животные устали после предыдущего празднования, поэтому сейчас для них самое большое удовольствие — побыть в покое.

«Котов у нас примерно 50, самому старому коту уже больше 15 лет, а самому маленькому — полгода. Эрмитажные коты в основном, во-первых, занимаются тем, что ходят по подвалам и тем отпугивают крыс и мышей, являя собою самое экологичное из всех возможных превентивных мер по борьбе с грызунами, и, во-вторых, радуют всех, кто их видит. Они самим своим существованием пробуждают в людях самое лучшее. Угощения специального, скорее всего, не будет — в прошлую неделю прошел День эрмитажного кота, их посетило множество людей, они очень устали и самое большое их сейчас удовольствие — побыть в покое и тишине», — подчеркнула она.

День петербургских котов впервые отметили 8 июня 2005 года, когда художники из группы «Митьки» установили на карнизе своей мастерской скульптуру кошки Тишины Матроскиной как символ всех беспризорных петербургских кошек и котов.

До этого, в конце мая, горожане отметили День эрмитажного кота — праздник, посвященный четвероногим обитателям музея.

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