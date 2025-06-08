В Петербурге мошенники похитили у биолога более 9 млн рублей

Полиция Петербурга задержала жителя Кемеровской области, который помог украсть 9 млн рублей у пожилого мужчины. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 84-летний житель Кировского района. Пенсионер сообщил, что несколько месяцев общался с неизвестными, которые убедили его передать курьеру все накопления. Петербуржец лишился 9 млн рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность пособника аферистов, им оказался 18-летний житель Кемеровской области. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

По данным «Фонтанки», жертвой злоумышленников стал ученый-биолог. Потерпевший общался с мошенниками с января, он был уверен, что помогает сотрудникам ФСБ изобличить преступников. Аферисты вынудили петербуржца продать квартиру и передать все деньги их сообщнику.

Ранее кузбасский пенсионер исчез на сутки после звонка мошенников.