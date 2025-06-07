В Нижнем Новгороде завершилась официальная программа ЦИПР

Более 10 тысяч человек посетили конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилась официальная программа международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которую посетили более 10 тыс. человек из всех регионов России и более чем 40 стран мира, сообщает пресс-служба ЦИПР.

Центральным событием конференции стало планерное заседание «Цифровая независимость промышленной России», на котором выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он рассказал об основных достижениях отечественной ИТ-отрасли за последние 3 года и сообщил, что с 2022 года объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг достиг 4,5 трлн рублей, увеличившись вдвое.

Также в рамках деловой программы ЦИПР были презентованы результаты первого в России системного мониторинга ИТ-отрасли. Как отметил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, по итогам 2024 года вклад аккредитованных компаний ИТ-отрасли в экономику России составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки было получено 2 рубля в виде налогов, что делает ИТ-сферу драйвером трансформации экономики, госуправления и социальной сферы.

Кроме того, на ЦИПР заявили о запуске малых космических аппаратов «Геоскан-4» и «Геоскан-5» летом 2025 года, а глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел презентацию национального проекта «Космос». Госкорпорация «Ростех» представила более 20 цифровых решений для авиации, логистики, медицины и других сфер.

Все дни конференции работали 176 стендов о российских и международных решениях в сфере высоких технологий. Китай представил решения для разработки систем хранения данных, Белоруссия показала систему подготовки кадров для энергетики с использованием виртуальной реальности, Индия – свои разработки в области программных сервисов для поиска и анализа патентной и научной информации, а компании из Кубы показали решения для бизнеса, e-commerce, автоматизации и других сфер.

Также на конференции наградили победителей Международной ИТ-олимпиады для школьников по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Всего в чемпионате приняли участие 117 команд из России и других стран. В финале победила команда из Белоруссии, а второе и третье места – из России и Вьетнама соответственно.

Официальным медиапартнером конференции выступил медиахолдинг Rambler&Co, а информационными партнерами — «Газета.Ru», «Лента.ру» и портал «Рамблер».