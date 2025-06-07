В Астрахани двухлетний ребенок ночью сбежал из дома

В Астрахани сотрудники Росгвардии нашли ночью на улице маленького мальчика, который сбежал из дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии патрулировали улицы и заметили ребенка, который гулял без сопровождения взрослых. Мальчик был легко одет. Старшие сержанты Ибрагим Гаджиев и Серик Зналиев сообщили о произошедшем в полицию и убедились в том, что мальчику не требуется помощь медиков.

По дороге в отдел полиции на улице они заметили обеспокоенную женщину. Выяснилось, что это мать пропавшего ребенка. Женщина оставила сына без присмотра и он сбежал через незапертую дверь.

До этого в Мурино пятилетняя девочка вместе с другом пришла домой из детского сада и удивила родителей. Выяснилось, что дети устроили побег во время прогулки, они пролезли в щель под воротами, когда воспитательница отвлеклась. Родители сообщили о произошедшем матери мальчика, позвонили в детский сад и обратились в правоохранительные органы.

Ранее ребенка в одном подгузнике нашли у железной дороги в Улан-Удэ.