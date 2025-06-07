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Пьяный петербуржец ударил собутыльника ножом в ухо

В Петербурге мужчина напал на собутыльника с ножом и ударил его в ухо
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Shutterstock

В Петербурге ссора двух пьяных мужчин закончилась поножовщиной, один из участников конфликта получил ножевое ранение в голову, спасти его не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в общежитии на улице Маршала Блюхера. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее знакомый напоролся на нож. Прибывший на место наряд полиции установил, что двое приятелей распивали спиртные напитки, между ними возникла ссора. 39-летний мужчина ударил ножом в голову 41-летнего собутыльника.

Раненый был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего открытые раны на щеке, виске и нижней челюсти, проникающую рану левого уха, а также отравление алкоголем и геморрагический шок. Спасти мужчину не удалось. Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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