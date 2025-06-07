В Краснодаре подростки спасли девочку от приставаний незнакомца

В Краснодаре группа подростков помогла задержать мужчину, который приставал к девочке на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел на берегу озера Карасун. Пьяный мужчина приставал к 14-летней школьнице. Незнакомца заметили подростки, отдыхавшие неподалеку, юноши бросились на помощь. Завидев бегущих подростков, мужчина попытался скрыться, его скрутили и обратились в полицию. Школьнице вызвали скорую помощь.

Подозреваемого в домогательствах задержали, им оказался ранее судимый за изнасилование 56-летний местный житель. В отношении мужчины составили протоколы о вовлечении несовершеннолетней в распитие спиртного и неповиновении сотрудникам полиции. Он арестован на пять суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого дядю заподозрили в изнасиловании девятилетней племянницы в Омской области. Местный житель выпил и на веранде своего дома надругался над девятилетней дочерью брата. Как сообщается, жертва жила по соседству с насильником, который ранее был судим за кражи, причинение вреда здоровью и другие преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти пенсионера обвинили в развращении троих детей.