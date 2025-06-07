Красноярец спас пенсионерку от мошенников

Житель Красноярска остановил пожилую женщину, которая пыталась перевести мошенникам накопления. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Молодой человек заметил в магазине пожилую женщину, которая стояла у банкомата и пыталась перевести наличные. Красноярец не смог пройти мимо и решил помочь пенсионерке.

В беседе с женщиной выяснилось, что она по инструкции неизвестных пытается «спасти» свои сбережения и переводит их на якобы специальный счет. Мужчина понял, что пожилую женщину обманывают мошенники и вызвал полицию.

76-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонил представитель банка и сообщил, что с ее счета происходит несанкционированное снятие денег. Потерпевшая сняла 150 тысяч рублей и собиралась отправить их злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Бдительного красноярца, спасшего женщину, поощрят.

Ранее в Сочи сотрудник банка спас пенсионерку от мошенников.