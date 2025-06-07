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В Новокузнецке будут судить мужчину, избившего пенсионера по заданию неизвестных

В Кузбассе будут судить мужчину избившего и ограбившего пенсионера
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Ростовской области предстанет перед судом в Новокузнецке, обвиняемый по заданию неизвестных напал на пожилого мужчину, ограбил его и жестоко избил. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

По данным следствия, 42-летний обвиняемый получил от неизвестных в мессенджере данные о пожилом жителе Новокузнецка из Ростова-на-Дону. Он приехал в Новокузнецк, ворвался в квартиру на улице Циолковского и напал на беспомощного пенсионера — ударил его табуреткой по голове, избил ногами, а затем попытался задушить шнуром от вентилятора, требуя деньги.

Похитив 340 тысяч рублей, ростовчанин скрылся. Деньги он перевел неизвестному соучастнику, оставив себе 5 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, нападавшего задержали.

В ходе расследования он полностью признал свою вину и частично возместил потерпевшему ущерб. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания.

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