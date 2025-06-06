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В России призвали регулировать вейпы, а не запрещать их

Доктор Щетинин: запрет вейпов приведет лишь к ухудшению ситуации
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вред человеку наносят не только вейпы, но и дело не в том, что вреднее, а в подходе к решению проблемы, заявил доктор медицинских наук, онколог, основатель клиники интегративной медицины Евгений Щетинин, комментируя разделившиеся мнения экспертов о регулировании электронных сигарет и методах их распространения среди молодежи.

«История нас учит, что в СССР было множество попыток что-то запретить, но это неизменно приводило лишь к ухудшению ситуации. Запрет — это инструмент слабых. Сильное государство не запрещает, а грамотно регулирует», — сказал Щетинин.

Он привел в пример фармацевтический рынок, где лекарственные препараты могут одновременно лечить одно заболевание и наносить вред другим органам. Однако, как отметил доктор, никто не запрещает всю фармакологию — ее регулируют, контролируют качество и изучают побочные эффекты.

По мнению эксперта, токсическое воздействие на организм оказывают десятки веществ вокруг нас — от бытовой химии до пищевых добавок.

«Логичный подход — не тотальные запреты, которые загоняют проблему в подполье, а системное регулирование с пониманием реальных рисков и долгосрочных последствий для здоровья нации», — заключил врач.

Дискуссия о регулировании вейпов в России продолжается. Электронные сигареты стали для миллионов россиян обыденностью, а многие с их помощью избавляются от гораздо более вредной привычки — курения обычных сигарет.

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