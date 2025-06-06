В сети выпустили второй эпизод подкаста о подробностях убийства Михаила Круга

В сети вышел второй эпизод подкаста SHOT Crime о преступной группировке «Тверские волки», которая была одной из самых опасных и влиятельных в Тверской области в 2000-х годах. Эпизод опубликован «ВКонтакте».

Второй эпизод посвящен истории убийства шансонье Михаила Круга, его близкой дружбе со смотрящим по Твери в то время Сашей Северовым.

В рамках выпуска журналист Антон Старков, криминальный репортер и журналист SHOT Анастасия Луговская, а также близкий друг Круга Ирина Чикунова восстанавливали ход событий и обсуждали различные версии следствия, дополняя рассказ новыми подробностями.

Ранее, в 2012 году, один из членов ОПГ Александр Осипов по прозвищу «Волк» признался в причастности группировки к убийству Круга. Также о произошедшем рассказала и Ирина Чикунова. Она подчеркнула, что двое участников банды проникли в дом шансонье с целью похищения антикварных икон. Они столкнулись с тещей Круга, а затем и с ним самим. В результате началась перестрелка, в результате которой Круг получил 2 огнестрельных ранения и скончался на следующий день.

У следствия были разные версии, включая заказное убийство супругой Ириной, но позднее эту версию исключили.