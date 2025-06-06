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Нейросеть Сбера помогла дописать оперу Чайковского «Мандрагора»

Композитор Дранга и GigaChat завершили оперу Чайковского «Мандрагора»
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Пресс-служба Сбера

Композитор Петр Дранга и нейросетевая модель Сбера GigaChat завершили основанную на идее С.А. Рачинского и П.И. Чайковского мистическую оперу «Мандрагора», премьера которой состоится на Новой сцене Мариинского театра 19 июня, сообщает пресс-служба Сбера.

Единственный написанный Чайковским фрагмент оперы – «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Полный сюжет оперы Рачинский изложил в письме к брату композитора – Модесту Чайковскому.

GigaChat воссоздал либретто, разработал сценографию, визуальные и костюмные решения, а Дранга восстановил структуру оперы, а также дописал текст и музыку.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, технологии становятся полноценными соавторами для представителей креативных индустрий.

«Премьера оперы «Мандрагора» в Мариинском театре – это коллаборация талантливой команды музыкантов, сценографов, режиссеров и нейросетей Сбера — GigaChat для либретто и развития сюжета, Symformer — для создания музыки, Kandinsky — для декораций», — заявил Греф.

Также Петр Дранга рассказал, что искусственный интеллект стал важным партнером в процессе работы.

«ИИ помог структурировать драматургию, проработать визуальные образы и оформление сцены. Когда технология позволяет услышать голос эпохи — это не магия, а настоящее искусство», — сказал он.

В постановке оперы задействовано 170 артистов, включая большой симфонический оркестр, солистов Мариинского театра, мужские и женские хоры, миманс. Режиссер спектакля — Илья Устьянцев, художник по костюмам — Сергей Новиков. Реализация постановки осуществлена под руководством команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга.

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