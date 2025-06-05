В Рязанской области пенсионер поверил мошеннику в форме и лишился 2,3 млн рублей

В Сасовском районе Рязанской области пожилой мужчина поверил звонку от псевдосиловика и перевел на неизвестный счет все свои накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

Злоумышленники связались с 75-летним пенсионером под видом сотрудников портала «Госуслуги» и сообщили, что мошенники планируют оформить на него кредиты.

После этого через мессенджер по видеосвязи пенсионеру позвонил неизвестный в форменной одежде, представился майором силового ведомства и продолжил психологическое давление. Поверив в то, что накопления необходимо срочно спасать, мужчина поехал в банк, снял со счета все деньги и перевел их на указанные аферистами реквизиты.

Общий ущерб составил 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионерка перехитрила аферистов и не дала им украсть миллион. Пенсионерке поступил звонок от неизвестных, которые попытались убедить ее в необходимости «задекларировать» миллион рублей. Женщина проявила бдительность и не повелась на уловку. Она согласилась на условия аферистов, а сама связалась с полицейскими и рассказала о попытке обмана. В момент передачи денег злоумышленников задержали.

Ранее в Москве грабители случайно помогли поймать курьера мошенников.