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Владимир Якушев передал бойцам группировки «Центр» дроны и оборудование

«Единая Россия» обеспечила бойцов группировки «Центр» новым оборудованием
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Партия «Единая Россия»

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев передал бойцам группировки «Центр» партию дронов и усилителей сигналов к ним (Инкубаторы 3.0). Об этом сообщается на сайте партии.

Дополнительную помощь военнослужащим доставили от «Центра беспилотных систем и технологий» и фонда «Наша правда».

«Бойцы ведут разведку с воздуха, выявляют противника, контролируют его перемещение и корректируют артиллерию. В очередной раз привезли им самое необходимое. И дальше будем отрабатывать запросы подразделения максимально оперативно», — сказал Якушев.

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, гендиректор фонда «Наша правда» Александр Бровченко и депутат Госдумы Зураб Макиев передали подразделениям рации, мониторинговые устройства «Булат», антидрон-излучатель, средства подавления и аккумуляторы для беспилотников.

«Договорились, что военнослужащие при необходимости дадут нам обратную связь по доработкам. Для нас она крайне важна», — сказал Сидякин.

Как уточнил Бровченко, среди переданного оборудования оказалось противодронное ружье, доработанное специалистами компании Helior.

«Его особенность в том, что выбраны стандартные диапазоны, на которых обычно работают дроны противника, а китайское оборудование нашими производителями доведено до идеального состояния. Мы отправляем его на передовую — бойцы протестируют, дадут отзыв, и, возможно, где-то потребуется доработка программного обеспечения», — пояснил он.

Напомним, «Центр беспилотных систем и технологий» на сегодняшний день центр объединяет более 250 организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных систем гражданского и двойного назначения, средств радиоэлектронной борьбы, противодронных систем и других изделий специального назначения для ВС РФ.

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