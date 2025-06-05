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«Чемпионат» получил награду за спецпроект к Олимпийским играм

Главред «Чемпионата» стал лауреатом премии РБ за проект «Наши в Париже»
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Пресс-служба РБ

«Чемпионат» получил премию «Рейтинга Букмекеров» (РБ) за лучший спецпроект к Олимпийским играм, сообщает пресс-служба спортивного портала.

Награждение прошло 4 июня на неформальной бизнес-встрече, организованной РБ. Мероприятие было посвящено ежегодному исследованию букмекерского рынка России за 2024 год. Его участниками стали ключевые представители индустрии, включая сотрудников букмекерских компаний, спортивных медиа, блогеров и экспертов.

В рамках встречи генеральный директор РБ Аскер Тхалиджоков вручил награду в специальной номинации «Лучший спецпроект в российских СМИ в рамках ОИ-2024».

Лауреатом стал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Вячеслав Опахин. Он получил приз за проект «Наши в Париже», который был реализован в рамках Олимпийских игр 2024 года.

Проект «Наши в Париже» был направлен на поддержку российских спортсменов, выступавших на Олимпийских и Паралимпийских играх в нейтральном статусе.

Отмечается, что летом 2024 года многие в России выражали неодобрение участия атлетов в соревнованиях без национальной символики. «Чемпионат» заявил о необходимости поддержки спортсменов, подчеркивая их принадлежность к стране.

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