GFCN анонсировали запуск бесплатных образовательных проектов для фактчекеров

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) разместит на своем сайте бесплатные лекции, мастер-классы и семинары на тему фактчекинга, сообщили представители GFCN в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде.

Как отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак, для обмена опытом и налаживания совместной работы представителей фактчекерского сообщества была учреждена Global Fact-сhecking Network, к которой уже присоединились более 55 экспертов из 37 стран.

«Руководитель IFCN (Международная сеть фактчекинга) недавно заявил, что Россия не может создавать и модерировать фактчекинговые проекты. Это лучшее признание. Наша цель в рамках ассоциации — собрать вокруг нее экспертов, журналистов и представителей медиа, которые готовы совместно отстаивать право на то, чтобы информация была достоверной», — сказал он.

Также Табаков добавил, что ключевой задачей GFCN является противостояние дезинформации на глобальном уровне.

По словам советника генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихона Макарова, представители всех континентов уже вошли в число участников GFCN.

«Мы стараемся собрать тех людей, которые говорят правду, и самое главное, что мы будем давать — обучение. Мы готовы сотрудничать с любыми изданиями, делиться своими стандартами, мы за правду и за объективность», — отметил он.

Также проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев подчеркнул, что понятие «Цифровая трансформация» включает в себя не только развитие технологий, но и изменение мышления и моделей поведения людей.

«Создание GFCN — это претензия на то, что система управления человеческими потоками неправильная. Возможно, стоит управлять ими на основе достоверных данных, по-другому посмотреть на миропорядок. Для этого необходимо консолидировать общество людей, которые понимают, что многополярный мир и антиколониальная политика — это нормально», — сказал он.