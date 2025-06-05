СберТех запустил GigaCode-агента для автоматизации проверки кода

СберТех запустил GigaCode-агента — автономный сервис на базе искусственного интеллекта, предназначенный для проверки кода. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) рассказал гендиректор СберТеха Максим Тятюшев.

На сессии «Игра на опережение. Цифровизация как конкурентный актив» он отметил, что инструмент стал доступен пользователям платформы GitVerse.

Тятюшев уточнил, что GigaCode-агент выполняет задачи по рецензированию кода. Он анализирует изменения в коде, учитывая контекст, выявляя уязвимости и предлагая рекомендации по оптимизации.

В СберТехе отметили, что разработчики могут взаимодействовать с агентом в диалоговом режиме, получая разъяснения по внесенным правкам. Также агента можно назначить на проверку запросов на слияние или настроить его автоматическое участие в процессе.

«GigaCode-агент — это шаг в будущее разработки, где AI становится полноценным членом команды. Он не просто помогает, а берет на себя задачи по проверке кода, которые ранее выполняли только люди. Агент взаимодействует с командой как ее полноценный участник, позволяя разработчикам сосредоточиться на сложных инженерных вызовах», — сказал Тятюшев.

По его словам, компании смогут масштабировать свои IT-ресурсы, ускорять поставку функциональностей клиентам и повышать конкурентоспособность, не увеличивая при этом операционные расходы.

Отмечается, что GigaCode-агент доступен бесплатно всем пользователям GitVerse, от индивидуальных разработчиков до крупных компаний.

В рамках презентации команда GitVerse также представила обновления платформы. Теперь пользователи могут версионировать объемные файлы через механизм Git LFS и работать с обновленной системой непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Так. новая система позволяет создавать сборочные конвейеры на основе шаблонов, запускать задачи по расписанию и отслеживать их выполнение. Кроме того, выпущен API для интеграции GitVerse с другими системами, доступный в бета-версии.