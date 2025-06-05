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Россияне стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж

«Ингосстрах»: популярность полисов для поездок за рубеж выросла на 25% с начала года
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

С начала 2025 года россияне оформили на 25% больше полисов для поездок за рубеж, чем за аналогичный период 2024 года, следует из результатов совместного исследования «Ингосстраха» и «МегаФона».

По данным компании, большинство россиян оформляют полисы на 8-15 дней. Также клиенты часто выбирают страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия, страхование вещей и страхование на случай отмены поездки.

В «Ингосстрахе» добавили, что, по статистике «МегаФона», за январь-апрель 2025 года россияне потратили на 16% больше трафика на сайтах страховых компаний, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего россияне оформляют страховые полисы с марта по октябрь, а активнее всего – в августе.

По данным «Ингосстраха», за первые 3 месяца 2025 года продажи полисов страхования имущества выросли на 10%.

В «МегаФоне» отметили, что чаще всего условиями полиса и стоимостью интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Что касается дней недели, чаще всего россияне изучают информацию о страховых полисах в среду (20% от всего трафика на сайтах страховых компаний). Реже всего это делают по понедельникам (13%) и воскресеньям (14%).

По данным «МегаФона» полисами чаще интересуются мужчины (70% от общего числа посетителей сайтов страховых компаний).

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