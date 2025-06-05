Анастасия Ракова рассказала о новых объектах здравоохранения столицы

Масштабная программа капитального ремонта поликлиник в столице выходит на финишную прямую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Известиям».

Она отметила, что в столице уже обновили 290 медучреждений, что составляет 85% программы. Ракова добавила, что к концу года в столице откроют еще 11 центров женского здоровья.

«Московское здравоохранение переживает бум реконструкции и строительства. На сегодняшний день работает пять центров, еще 11 откроются в этом году, причем шесть из них буквально в ближайшие месяцы. Всего в городе будет порядка 30 таких центров», — сказала она.

Также Ракова отметила, что массовая модернизация проводится и в отношении стационаров.

«На сегодняшний день в капитальном ремонте у нас 23 корпуса больниц общей площадью более 100 тыс. кв. м, 13 корпусов выходят из ремонта уже в ближайшие годы. Также мы вышли на стадию стройки для 52-й больницы и нового пространства медицинского комплекса «Склифа» — известной высокотехнологичной клиники», — рассказала заммэра Москвы.

Ракова подчеркнула, что сейчас в столице завершается строительство двух новых корпусов для многопрофильной детской больницы святого Владимира и для 62-й онкологической больницы.

Она добавила, что в Москве также запустили новые форматы медпомощи, среди которых центр быстрой амбулаторной хирургии и 6 специализированных центров лечения для детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, в ближайшем будущем начнется строительство новой ургентной больницы в Троицке, больницы в Коммунарке, нового современного перинатального центра и роддома в Первой Градской больнице и второй очереди больницы святого Владимира.