Критическое мышление назвали важной частью производства новостного контента

За последние годы технологии дипфейков активно усовершенствовались, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках планерной сессии «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

По словам Цыпера, у людей уже возникает инфоксикация (потребление большого объема информации без погружения в ее суть).

«Если раньше на производство одного дипфейка нужны были 3-4 недели работы в студии с хорошим оборудованием, то сейчас его можно сделать очень быстро. Поэтому «человеческий фильтр» и критическое мышление очень важны при производстве новостного контента», — сказал он.

Цыпер добавил, что журналисты Rambler&Co самостоятельно проверяют все выходящие материалы, что позволяет избежать дезинформации читателей.

Говоря про роль ИИ в производственных процессах, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что ИИ дает шанс творческим специалистам и тем, кто выполняет монотонный труд.

«Они, во-первых, смогут применять свои навыки в полезных задачах, а во-вторых, получат помощника в формате нейросети», — сказал он.

Директор по взаимодействию с индустрией холдинга МТС Медиа Игорь Хомский рассказал, как холдинг экспериментирует с автоматическим пре-скорингом сценариев.

«Мы видим довольно высокое совпадение оценок нейросети и редактора. Этот подход поможет нам с оценкой потенциала экранизаций библиотеки, которая есть в нашем книжном сервисе Строки. Наконец, ИИ можно задействовать в создании музыки. Хотя, без сомнения, полностью отдавать на откуп машине эти задачи нельзя, ведь в создании контента многое решают опыт, эмпатия, культурный контекст, а гармонию невозможно измерить алгеброй», — сказал он.

В сессии также приняли участие генеральный директор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников и другие.