В Альметьевске пенсионерка четыре раза передавала мошенникам сумки с деньгами

В Альметьевске 84-летняя пенсионерка более 20 дней общалась с аферистами и несколько раз передавала курьерам сумки с деньгами. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

Злоумышленники связались с 84-летней пенсионеркой в начале мая. Лжеследователь сообщил о подозрительной активности на ее банковских счетах. Звонивший сказал, что средства женщины находятся под угрозой, обещал помочь пенсионерке и убедил ее передать деньги курьеру.

«В первый день женщина отдала курьеру 780 тысяч рублей. По просьбе мошенников она зашила деньги в карманы старой одежды и положила сумку. Курьеру, который ждал ее на улице, отдала именно в таком виде», — сообщили в МВД.

Затем, под ложным предлогом угрозы продажи ее акций, она сняла 6 миллионов рублей. Деньги она спрятала в металлическую банку из-под чая, а ее положила в коробку из-под обуви, «дополнив» ее пачкой риса. Коробку она также передала курьеру. Еще 280 тысяч рублей ушли к мошенникам аналогичным образом, а последние 200 тысяч женщина завернула в «посылку» с поддельным документом транспортной компании.

Мошенник поблагодарил потерпевшую за содействие и пообещал перезвонить в ближайшие дни. Через 10 дней женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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