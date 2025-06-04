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Шестилетний мальчик три часа гулял по городу после побега из детского сада

kp.ru: в Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада и бродил по городу
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области воспитанник подготовительной группы сбежал из детского сада и отправился на самостоятельную прогулку. Об этом сообщает kp.ru.

Шестилетний мальчик перелез через забор во время прогулки и сбежал. Воспитатели заметили отсутствие ребенка, но сообщать об этом в полицию и его родителям не стали.

Напуганного беглеца, спустя три часа, на улице нашел случайный прохожий. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Мурино двое детей пролезли под воротами и сбежали из детсада. Пятилетняя девочка вместе с другом пришла домой из детского сада и удивила родителей. Выяснилось, что дети устроили побег во время прогулки, они пролезли в щель под воротами, когда воспитательница отвлеклась. Родители сообщили о произошедшем матери мальчика, позвонили в детсад и обратились в правоохранительные органы.

Ранее под Нижнекамском воспитанник яслей сбежал из детского сада во время тихого часа.

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