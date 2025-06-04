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Потерявший ноги ветеран СВО из Саратова попытается установить рекорд по буксировке вагона

Ветеран СВО из Саратова попробует установить рекорд по буксировке вагона
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Telegram-канал «Максюта - и точка»

Ветеран спецоперации из Саратова Евгений Иванов планирует установить рекорд по буксировке 24-тонного железнодорожного вагона. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на президента Федерации силового экстрима Вячеслава Максюту, который организует мероприятие 11 июня.

Установка рекорда пройдет на частной промышленной территории. Для буксировки вагона атлету понадобятся трос и лестница, прикрепленная к земле. Ему предстоит ползти по лестнице и тянуть вагон за собой.

В сообщении уточнили, что Иванов регулярно выступал на соревнованиях по силовому экстриму. В 2022 году в тульском городе Новомосковск он завоевал титул «Мастер мускул». В 2024 году мужчина отправился в зону спецоперации добровольцем, в ходе выполнения задач он потерял обе ноги.

2 июня сообщалось, что женщина из Австралии установила рекорд Гиннесса по количеству сделанных подтягиваний на перекладине за 24 часа. 34-летняя австралийка Оливия Винсон выполнила 7079 повторений и почти вдвое превысив предыдущий рекорд. В среднем она делала пять подтягиваний в минуту.

Ранее стало известно, что немецкий термоядерный реактор установил мировой рекорд.

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