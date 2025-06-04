Сбер разработает методику оценки инвестиций в искусственный интеллект

Сбер разрабатывает методику оценки инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит рассчитывать эффективность вложений в IT. Об этом заявил зампред правления Сбера Тарас Скворцов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По словам топ-менеджера, большая часть инвестиций Сбера направляется в IT. Он уточнил, что цифровизация является ключевым элементом стратегического развития компании и способствует повышению эффективности процессов, устойчивости и конкурентоспособности бизнеса.

Скворцов отметил, что оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в генеративный ИИ, представляет собой новый вызов для рынка.

«Сбер один из лидеров в этой области, поскольку большая часть наших инвестиций направляется именно в инновационные IT-разработки. Недавно Сбер представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в AI. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом Сбера», — сказал он.

Зампред правления подчеркнул, что в ближайшее время банк планирует поделиться своей методикой с другими участниками рынка.

На сессии также выступили представители крупнейших компаний страны. Они обсудили изменения в подходах к финансированию цифровых проектов и определили приоритетные направления для инвестиций.