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Общество
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Врач предупредила о риске получить сердечную недостаточность из-за неправильного чихания

Врач Чернова: неправильное чихание грозит развитием сердечной недостаточности
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Shutterstock/FOTODOM

Зажимание носа и рта во время чихания может травмировать горло, глаза и уши, а иногда — привести к сердечной недостаточности. Об этом «Москве 24» рассказала врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.

По ее словам, в этом случае человек блокирует выход воздуха, что грозит микроразрывами слизистой горла, першением и кровоизлиянием.

«Запертый» воздух создает гидравлический удар в носоглотке. Из-за этого мелкие сосуды и слизистая оболочка растягиваются, а затем рвутся. Также при неправильном чихании страдают уши. Дело в том, что образовавшееся давление не выходит наружу, а перемещается по евстахиевой трубе и бьет в среднее ухо. Это травмирует барабанную перепонку, вплоть до разрыва, а также вызывает кровоизлияние или отек», — предупредила Чернова.

При резком скачке давления можно навредить глазам, потому что воздух проходит от носа к глазницам и может привести к тому, что капилляры лопнут. В более серьезных случаях воздух может попасть в грудную клетку и заставить сердце сдавливаться, что нарушит кровообращение и может спровоцировать острую сердечную недостаточность. Помимо этого, может пострадать пищевод, заключила врач.

Американские ученые из Кливлендской клиники изучили связь между воздействием яркого света и чихательным рефлексом у людей. Это свойство оказалось генетической особенностью, встречающейся у каждого третьего (33%) человека в мире.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.

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