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Общество
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Россиянка едва не захлебнулась, провалившись в трехметровой колодец с водой

В Забайкалье спасли женщину, провалившуюся в колодец, заполненный водой
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ГУ «Забайкалпожспас»/VK

В Чите спасатели оказали помощь местной жительнице, которая провалилась в трёхметровый колодец, серьезных травм женщина не получила. Об этом сообщает ГУ «Забайкалпожспас».

Инцидент произошел в частном секторе на улице Варганова, местная жительница провалилась в колодец глубиной около трех метров, заполненный водой. На помощь ей пришли спасатели.

«Ввиду отсутствия специализированных средств, для фиксации пострадавшей были использованы подручные материалы — косынки, а для подъёма — трипод», — рассказали спасатели.

Пострадавшую подняли на поверхность, серьезных травм она не получила.

До этого сообщалось, что в Ростове девушка упала в яму, оставленную коммунальными службами, ее пытался спасти местный житель, но не удержался и тоже оказался в ловушке. На помощь застрявшим пришли спасатели, ростовчан вытащили из ямы, девушка передана медикам, ее спаситель в медицинской помощи не нуждался.

Ранее в Калининграде спасли мужчину, застрявшего между трубами теплотрассы.

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