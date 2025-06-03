Россиянка едва не захлебнулась, провалившись в трехметровой колодец с водой

В Чите спасатели оказали помощь местной жительнице, которая провалилась в трёхметровый колодец, серьезных травм женщина не получила. Об этом сообщает ГУ «Забайкалпожспас».

Инцидент произошел в частном секторе на улице Варганова, местная жительница провалилась в колодец глубиной около трех метров, заполненный водой. На помощь ей пришли спасатели.

«Ввиду отсутствия специализированных средств, для фиксации пострадавшей были использованы подручные материалы — косынки, а для подъёма — трипод», — рассказали спасатели.

Пострадавшую подняли на поверхность, серьезных травм она не получила.

До этого сообщалось, что в Ростове девушка упала в яму, оставленную коммунальными службами, ее пытался спасти местный житель, но не удержался и тоже оказался в ловушке. На помощь застрявшим пришли спасатели, ростовчан вытащили из ямы, девушка передана медикам, ее спаситель в медицинской помощи не нуждался.

Ранее в Калининграде спасли мужчину, застрявшего между трубами теплотрассы.