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Общество
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Пьяный россиянин из охотничьего ружья обстрелял мебель и окна в квартире

Во Владимире мужчина напугал соседей, устроив стрельбу в квартире
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Telegram-канал «Росгвардия»

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Владимира, который устроил стрельбу у себя в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы обратились жители многоэтажки по улице Диктора Левитана. Они сообщили о звуках стрельбы в одной из квартир. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал стрелявшего, им оказался нетрезвый местный житель.

По данным местных СМИ, мужчина стрелял из хулиганских побуждений, он доставлен в отдел полиции. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Ангарске пьяный мужчина выстрелил в женщину из-за замечания. Инцидент произошел возле одной из городских больниц. Компания шумела во дворе дома, местная жительница из окна сделала хулиганам замечание. В ответ один из мужчин выстрелил в ее сторону, после чего скрылся вместе со своей спутницей. Стрелок промахнулся, ангарчанка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее пьяный постоялец устроил стрельбу в краснодарском отеле.

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