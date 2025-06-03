В России зарегистрировали новый путь введения препарата для терапии ревматоидного артрита

Лекарство для лечения ревматоидного артрита можно будет вводить внутривенно

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый путь введения и режим дозирования оригинального препарата «Левилимаб», сообщает пресс-служба биотехнологической компании Biocad.

Препарат для терапии пациентов с ревматоидным артритом можно будет вводить с помощью внутривенных инфузий.

Для проверки безопасности и эффективности нового пути введения было проведено клиническое исследование, в котором приняли участие более 250 человек.

По результатам исследования, эффективность введения «Левилимаба» внутривенно в дозе 648 мг 1 раз в 4 недели и подкожно в дозе 324 мг 1 раз в 2 недели — не уступала применению «Левилимаба» в виде подкожных инъекций в дозе 162 мг 1 раз в неделю у пациентов с ревматоидным артритом.

По словам вице-президента по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлии Линьковой, более редкое введение препарата не приводило к снижению эффективности терапии у пациентов с ревматоидным артритом.

«Во всех исследуемых режимах применения «Левилимаб» продемонстрировал снижение лабораторных показателей воспаления, достижение низкой активности заболевания или ремиссии», — сказала она.

В компании отметили, что при применении «Левилимаба» в новой дозировке (324 мг) годовой годовой курс лечения составит 26 подкожных инъекций, вместо 52 инъекций в изначально зарегистрированной дозировке 162 мг. Годовой курс терапии препаратом при внутривенном введении в стационаре в дозе 648 мг составит 13 инфузий.